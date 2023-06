Odisha train accident: Here’s the list of cancelled and diverted trains

The massive train accident has so far cost 270 persons their lives and injured over 900 others.

news Odisha Train Accident

Following a massive train accident involving two passenger trains and a goods train in Bahanaga of Odisha’s Balasore district, the Indian Railways has announced the cancellation, diversion, and short-termination of several trains.

Here is a list of the cancelled diverted trains as per a Railway bulletin put out in the morning of Saturday, June 3:

Trains cancelled:

01. 22606 Villupuram-Purulia from Villupuram on June 3.

02. 22641 Trivandrum-Kolkata Shalimar Express from Trivandrum on June 3.

04. 12551 Bengaluru-Kamakhya Express from Bengaluru on June 3.

05. 12864 Bengaluru-Howrah Express from Bengaluru on June 3.

06. 12253 Bengaluru-Bhagalpur Anga Express from Bengaluru on June 3.

07. 12838 Puri-Howrah Express from Puri on June 3.

08. 18022 Khurda Road-Kharagpur Express from Khurda Road on June 3.

09. 18046 Hyderabad-Shalimar Express from Hyderabad on June 3.

10. 12704 Secunderabad-Howrah Falaknuma Express from Secunderabad on June 3.

11. 08415 Jaleswar-Puri Spl from Jaleswar on June 4.

12. 08412 Bhubaneswar-Balasore Special from Bhubaneswar on June 3.

13. 08411 Balasore-Bhubaneswar Special from Balasore on June 4.

Diversion of trains:

01. 18420 Jayanagar-Puri Express from Jayanagar on June 3 will run via Joychandi Pahar-Chandil Junction-Bansapani-Jaroli-Jakhapura.

02. 15630 Silghat Town-Tambaram Express from Silghat Town on June 2 will run via Asansol-Chandil-Rourkela-Jharsuguda-Titlagarh-Vizianagaram.

03. 22644 Patna-Ernakulam Express from Patna on June 2 will run via Adra-Chandil-Chakradharpur-Rourkela-Jharsuguda-Titlagarh-Vizianagaram.

Regulation of Trains due to derailment in Kharagpur - Bhadrak section of Kharagpur Division. pic.twitter.com/pnuu3RfzM2 — DRM Kharagpur (@drmkgp) June 3, 2023

A South Eastern Railways press release issued on Saturday morning said that the following trains have been cancelled/partially cancelled or diverted:

Cancelled:

1. 12837(HWH-PURISUPERFASTEXP) J.C.O 02.06.2023.

2. 12863(HWH-SMVBSUFEXPRESS) J.C.O 02.06.2023.

3. 12839(HWH-MASMAIL) J.C.O 02.06.2023 .

4. 12895(SHM-PURIS/F) J.C.O 02.06.2023 .

5. 20831(SHM-SBPEXPRESS) J.C.O02.06.2023 .

6. 02837(SRC-PURIEXPRESS) J.C.O 02.06.2023 .

7. 08411(BLS-BBS) J.C.O June 3 .

8. 08415(JER-PURI) J.C.O June 3 .

9. 12891(BGY-PURI) J.C.O June 3 .

10. 18021(KGP-KUR) J.C.O June 3 .

11. 08063(KGP-BHC) J.C.O.June 3 .

12. 22895(HWH-PURI) J.C.O June 3 .

13. 12703(HWH-SC)J.C.O.June 3 .

14. 12821(SHM-PURI)J.C.O.June 3 .

15. 12245(HWH-SMVB)J.C.O.June 3 .

16. 08031(BLS-BHC)J.C.O.June 3 .

17. 18045(SHM-HYB)J.C.O.June 3 .

18. 20889(HWH-TPTY)J.C.O.June 3 .

19. 18044(BHC-HWH) J.C.O.03.06.2023 .

20. 18038(JJKR-KGP) J.C.O.03.06.2023 .

21. 12073/12074 (HWH-BBS-HWH) J.C.O.03.06.2023 .

22. 12277/12278(HWH-PURI-HWH) J.C.O.03.06.2023 .

23. 08032(BHC-BLS)J.C.O.03.06.2023 .

24. 12822(PURI-SHM)J.C.O.03.06.2023 .

25. 12815(PURI-ANVT)J.C.O.03.06.2023 .

26. 08064(BHC-KGP)J.C.O.03.06.2023 .

27. 22896(PURI-HWH)J.C.O.03.06.2023 .

28. 08416(PURI-JER) J.C.O 03.06.2023 .

29. 08439(PURI-PNBE) J.C.O.03.06.2023 .

30. 22201(SDAH-PURI) J.C.O June 2 .

31. 12509(SMVB-GHY) J.C.O June 2 .

32. 12842(MAS-SHM) J.C.O June 3.

33. 12838(PURI-HWH) J.C.O June 2 .

34. 18410(PURI-SHM) J.C.O 02.06.2 .

35. 08012(PURI-VZR) J.C.O June 2 .

36. 12892(PURI-BGY) J.C.O June 3 .

37. 02838(PURI-SRC) J.C.O June 3 .

38. 12666(CAPE-HWH) J.C.O June 3 .

Diversion of trains:

1. 22807 SRC-CEN JCO June 2 CONTROL AT BCK FROM 21.10 diverted via –JSG-SBPY-ANGL- CTC.

2. 22873 DGHA-VSKPJCO June 2 CONTROL AT PKU FROM 19.56 HRS diverted via JSG-SBPY- ANGL.

3. 18409 SHM-PURI JCO June 2 CONTROL AT ULB FROM 20.10 HRS diverted via JRLI-JKPR.

4. 22817 HWH-MYS JCO June 2 CONTROL AT 21.12 HRS POWER TO BE REVERSED & diverted via J RLI-JKPR.

5. 15929TBM-NTSK JCO June 2CONTROL AT RNTL19.32HRS TO BE RETURN BACK TO BHC.

6. 12802(NDLS-PURI) J.C.OJune 1 diverted via TATA-DPS-NYG-KDJR.

7. 18478(YNRK-PURI) J.C.OJune 1 diverted via TATA-DPS-NYG-KDJR.

8. 22644(PNBE-ERS) J.C.OJune 2 diverted via ADRA-CNI-CKP-ROU-JSG-VSKP.

9. 15644(KYQ-PURI) J.C.O.June 1 will be diverted via KGP-TATA-ROU-JSG.

10. 10.12508(SCL-TVC) J.C.O.June 1 will be diverted via KGP-TATA-ROU-JSG.

11. 22504(DBRG-CAPE) J.C.O. June 1 WILL BE diverted via KGP-TATA-ROU-JSG.

12. 12820(ANVT-BBS) J.C.O. June 2 will be diverted via GMO-ANR-CNI-CKP-JRLI-NYG.

13. 22812(NDLS-BBS) J.C.O.June 2 will be diverted via GMO-ANR-CNI-CKP-JSG.

14. 12876(ANVT-PURI) J.C.O. June 2 will be diverted via RJB-BKSC-MURI-CNI-SNY- DPS-JRLI-NYG.

15. 22612(NJP-MAS) J.C.O.June 2 WILL BE diverted via ASN-ANR-CNI-SNY-ROU-JSG.

16. 07047(DBRG-SC) J.C.O.June 2 will be diverted via BTNG-KGP-TATA-ROU-JSG.

17. 12842(MAS-SHM) J.C.O. June 2 will be diverted via SBP-JSG-ROU-TATA-KGP- SHM.

18. 22641(TVC-SHM)J.C.O.June 1 will be diverted via SBP-JSG-ROU-TATA-KGP- SHM.

19. 18046(HYB-SHM) J.C.O. June 2 will be diverted via KIS-JRLI-DPS-TATA-KGP- SHM.

20. 22832(SSPN-HWH) J.C.O. June 2 will be diverted via KIS-JRLI-DPS-TATA-KGP- HWH.

21. 22503(CAPE-DBRG) J.C.O. June 1 will be diverted via SBP-JSG-ROU-TATA-KGP- BTNG.

22. 12246(SMVB-HWH) J.C.O. June 2 will be diverted via SBP-JSG-ROU-TATA-KGP- HWH.

23. 12503(SMVB-AGTL) J.C.O. June 2 will be diverted via KIS-JRLI-DPS-TATA-KGP- BTNG.

24. 12864(SMVB-HWH) J.C.O. June 2 will be diverted via SBP-JSG-ROU-TATA-KGP- HWH.

25. 12840(MAS-HWH) J.C.O. June 2 will be diverted via KIS-JRLI-DPS-TATA-KGP- HWH.

26. 18048 (VSG-SHM) J.C.O. J.C.O June 2 will be diverted via SBP-JSG-ROU-TATA- KGP-SHM.

27. 03229 (PURI-PNBE) J.C.OJune 2 to be diverted via JRLI.

28. 12840(MAS-HWH) J.C.OJune 1 to be diverted via JRLI.

29. 18048(VSG-HWH) J.C.OJune 1 TO BE diverted via JKPR-JRLI.

30. 22850(SC-SHM) J.C.OJune 2 to be diverted via JKPR-JRLI.

31. 12801(PURI-NDLS) J.C.OJune 2 to be diverted via JKPR-JRLI.

32. 18477(PURI-HW) J.C.O June 2 to be diverted via ANGL-SBPY-JSGR-IB.

33. 22804(SBP-SHM) J.C.O June 2 to be diverted via SBPY-JSG.

34. 12509(SMVB-GHY) J.C.O June 1 to be diverted via VZM-TIG-JSG-TATA.

35. 15929(TBM-NTSK) J.C.O June 1 to be diverted via RNTL-JRLI.

36. 12815(PURI-ANVT ) J.C.O June 2 to be diverted via JKPR-JRLI.

Short termination and short origination:

1. 18043 (HWH-BHC) & 18037 (KGP -JJKR) BOTH JCO June 2 WILL BE SHORT TERMINATED IN BHC SECTION AND EMPTY RAKE TO KGP FOR FURTHER PROGRAMME.

2. 12704(SC-HWH) JCO June 2 will be short terminated at BBS.

3. 18022(KUR-KGP) J.C.O June 2 will be short terminated at BTV.

4. 18021(KGP-KUR) J.C.O June 3 to be short originated at BTV.

5. 12892(BBS-BGY) J.C.O June 2 will be short terminated at JJKR.

6. 12891(BGY-BBS) J.C.O June 3 to be short originated at JJKR.

7. 08412(BBS-BLS) J.C.O June 2 will be short terminated at JEN.

8. 08411(BLS-BBS ) J.C.O June 3 to be short originated at JEN.

Read:Odisha accident: Coromandel Express derails, Yesvantpur-Howrah train collides into it

Also Read: Odisha train accident: Several trains cancelled, diverted or short terminated