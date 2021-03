AIADMK releases second list of candidates: Ministers, popular faces find place

Cabinet ministers including Mafoi Pandiarajan, P Thangamani and SP Velumani have retained their constituencies.

The AIADMK has released its second list of contestants for the upcoming Assembly elections and several of the names released are familiar leaders, who have shown their ability to win the constituencies in the past. Notably, sitting Rajya Sabha MPs, KP Munusamy and R Vaithilingam will both be contesting for positions in the Legislative Assembly. Sitting cabinet ministers including Mafoi Pandiarajan (Avadi), Benjamin (Maduravoyal), Dindugal Sreenivasan (Dindigul), KA Sengottaiyan (Gobichettipalayam), P Thangamani (Kumarapalayam), SP Velumani (Thondamuthur), KT Rajendra Balaji (Rajapalayam) and V Saroja (Rasipuram) have all been assigned constituencies.

A total of 22 cabinet Ministers have been given seats for the upcoming elections, in the second list. The constituency of incumbent minister Rajendra Balaji who earlier represented the Sivakasi constituency however will be fielded from Rajapalayam in Virudhunagar district this time around. The party had already earlier announced the seats for the Chief Minister and Deputy Chief Minister. While Edappadi Palaniswami will be contesting from his home ground, Edappadi, O Panneerselvam will be contesting from his bastion of Bodinayakanur. They had both won these constituencies in 2011 and 2016. Fisheries Minister D Jayakumar and Law Minister CVe Shanmugam too were allotted seats, Royapuram and Villupuram, in the first list respectively.

Only 15 of the listed candidates out of 177 are women. This includes - Gokula Indra (Anna Nagar), Valarmathi (Alandur), Kanithasampath (Seyyur), Maragatham Kumaravel (Madhuranthagam), Paridha (Gudiyattam), Jothi Balakrishna Reddy (Hosur), Chithra (Yercaud), Saroja (Rasipuram), Pon Saraswathi (Tiruchengode), Indra Gandhi (Thuraiyur), Jaya Bharathi (Kantharvakottai), Lakshmi Ganesan (Sivakasi), Keerthika Muniyasamy (Mudukalathoor) and Rajalakshmi (Sankarankovil) and Thenmozhi (Nilakottai).

Other popular and repeat faces fielded include Saidai Duraisamy in Saidapet, Sathya Narayanan in T Nagar, JCD Prabhakar in Villivakkam, Pollachi V Jayaraman in Pollachi, Udumalai Radhakrishnan in Udumalaipettai and Natham R Viswanathan in Natham.

Surprisingly, the party has fielded a not-so prominent leader, North Chennai (East) district secretary RS Rajesh as the candidate for the prestigious RK Nagar seat that J Jayalalithaa herself has stood from in 2015 and 2016.

In Thiruvallur constituency, AIADMK has given a ticket to former minister BV Ramana, who is facing CBI and ED probe in the gutkha scam.

> Ponneri (SC) - Siruniyam P. Balaraman

> Tiruttani - Ko. Hari

> Thiruvallur - B.V. Ramana

> Avadi - KA. Pandiarajan

> Maduravoyal - PA. Benjamin

> Ambattur - V. Alexander

> Madavaram - Madhavaram V. Moorthy

> Thiruvottiyur - K. Kuppan

> Dr.Radhakrishnan Nagar - R.S. Rajesh

> Kolathur - Adhirajaram

> Villivakkam - J.C.D. Prabakar

> Anna Nagar - S. Gokula Indira

> Virugambakkam - Virugai V.N. Ravi

> Saidapet - Saidai.SA.Duraisamy

> T. Nagar - B. Sathyanarayan (A) T.Nagar Sathya

> Mylapore - R. Nadaraj

> Velachery - M.K. Ashok

> Sholinganallur- K.P. Kandhan

> Alandur - PA. Valarmathi

> Sriperumbudur (SC) - K. Pazhani

> Chitlapakkam - SA. Rasendhiran

> Tambaram - T.K.M. Chinnaiyaa

> Chengalpattu - M. Gaja (A) Gajendhiran

> Cheyyur (SC) - S. Kanithasampath

> Madurantakam (SC) - Marakatam Kumaravel

> Uthiramerur - V. Somasundharam

> Arakkonam (SC) - Su. Ravi

> Katpadi - V. Ramu

> Ranipet - S.M. Sugumar

> Vellore - S.R.K. Appu

> Anaikattu - T. Velazhagan

> Gudiyattam (SC) - G. Faritha

> Vaniyambadi - G. Senthilkumar

> Ambur - K. Najur Mohammed

> Jolarpet - K.C. Veeramani

> Uthangarai (SC) - T.M. Thamizhselvam

> Bargur - A. Krishnan

> Krishnagiri - K. Ashok Kumar

> Veppanahalli - K.B. Munnusamy

> Hosur - S. Jothi Balakrishna reddy

> Palacodu - K.P. Anbazhagan

> Pappireddippatti - A. Govindasamy

> Harur (SC) - V. Sampathkumar

> Chengam (SC) - M.S. Nainakannu

> Kalasapakkam-V. Panneerselvam

> Polur -Agri.S.S.Krishnamoorthy

> Arani -Sevur.S.Ramachandiran

> Cheyyar- Dhusi.K.Mohan

> Tindivanam (SC)- P. Arjunan

> Vanur (SC) - M. Chakarabani

> Vikravandi- M.R. Muthamizhselvan

> Ulundurpettai - Ra.Kumaraguru

> Rishivandiyam - SKTC A.Santhosh

> Kallakurichi (SC)- M. Senthikumar

> Gangavalli (SC) - A. Nallathambi

> Attur (SC) - A.P. Jayasankaran

> Yercaud (ST) - Ku. Chitra

> Omalur - R. Mani

> Sankari - S. Sundharajan

> Salem (North) - G. Venkatachalam

> Salem (South) - E. Balasubramaniyan

> Veerapandi - M. Raja (A) Rajamuthu

> Rasipuram (SC) - V. Saroja

> Senthamangalam (ST) - S. Chandiran

> Namakkal - K.P.P. Baskar

> Paramathi Velur - S. Sekar

> Tiruchengodu - Pon. Saraswathi

> Kumarapalayam - P. Thangamani

> Erode (West) - K.V. Ramalingam

> Kangayam - A.S. Ramalingam

> Perundurai - J.K (a) S. Jayakumar

> Bhavani - K.C Karuppanan

> Anthiyur - K.S Sanmugavel

> Gobichettipalayam - K.A Sengottaiyan

> Bhavanisagar (SC) - A. Bannari

> Gudalur (SC) - Pon. Jayaseelan

> Coonoor - Kappachi D.Vinoth

> Mettuppalayam - A.K Selvaraj

> Avanashi (SC) - Pa. Dhanapal

> Tiruppur (North) - K.N Vijayakumar

> Tiruppur (South) - S. Gunasekaran

> Palladam - M.S.M Anandan

> Sulur - V.P Kandasamy

> Kavundampalayam - P.R.G Arunkumar

> Coimbatore (North) - Amman K. Arjunan

Thondamuthur - S.P Velumani

Singanallur - K.R Jayaram

Kinathukadavu - Sae. Damodaran

Pollachi - V. Jayaraman

Valparai (SC) - Thi. Ka Amulkandasamy

Udumalpet - Udumalai K. Radhakrishnan

Madathukulam - C. Mahendran

Palani - K. Ravi Manoharan

Oddanchatram - N.P Nataraj

Natham - Natham R. Viswanathan

Dindigul - Dindugal C. Srinivasan

Vedasandur - V.P.B Paramasivam

Karur - M.R Vijayabaskar

Krishnarayapuram (SC) - N. Muthukumar (a) Thaanesh

Kulithalai - N.R Chandrasekar

Manapaarai - R. Chandrasekar

Srirangam - Ku. Pa. Krishnan

Tiruchirappalli (West) - V. Padmanathan

Tiruchirappalli (East) - Vellamandi N. Natarajan

Thiruverumbur - Pa. Kumar

Lalgudi - T. Rajaram

Manachanallur - Mu. Paranjothi

Musiri - M. Selvaraasu

Thuraiyur (SC) - Tha. Indira Gandhi

Kunnam - R. T Ramachandran

Ariyalur - Thamarai S. Rajendran

Panruti - Sorathur R. Rajendran

Cuddalore - M.C Sampath

Kurinjipadi - Rama. Pazhanisamy

Bhuvanagiri - A. Arunmozhidevan

Chidambaram - K.A Pandian

Kattumannarkoil (SC) - N. Murugumaaran

Sirkazhi (SC) - P.V Bharathi

Poompuhar - S. Pownraj

Nagapattinam - Thanga. Kathiravan

Vedaranyam - O.S Maniyan

Thiruthuraipoondi (SC) - C. Suresh Kumar

Mannargudi - Siva. Rajamanikkam

Thiruvarur - A.N.R Paneerselvam

Nannilam - R. Kamaraj

Thiruvidaimarudur (SC) - Union S. Veeramani

Papanasam - K. Gopinathan

Orathanadu - R. Vaithiyalingam

Peravurani - S.V Thirugnanasambandham

Gandharvakottai (SC) - S. Jayabharathi

Viralimalai - Dr.C. Vijaybaskar

Pudukkottai - V.R Karthik Thondaimaan

Thirumayam - P.K Vairamuthu

Alangudi - Dharma. Thangavel

Aranthangi - M. Rajanaayagam

Tiruppattur - Marudhu Azhaguraj

Sivaganga - P.R Senthilnathan

Manamadurai (SC) - S. Nagarajan

Melur - P.Periyapullan (a) Selvam

Madurai East - R. Gopalakrishnan

Sholavandan (SC) - K. Manikkam

Madurai South - S.S Saravanan

Madurai West - Sellur K.Raju

Thiruparankundram - V.V Rajan Chellappa

Thirumangalam - R.B Udhayakumar

Usilampatti - P. Iyappan

Andipatti - A. Lokirajan

Periyakulam - SC) - M. Murugan

Cumbum - S.P.M Syed Khan

Rajapalayam- K.T Rajendra Balaji

Srivilliputhur (SC) - E.M Maanraj

Sattur - R.K Ravichandran

Sivakasi - Lakshmi Ganesan

Aruppukkottai - Munaivar Vaigaichelvan

Paramakudi (SC) - N. Sathan Prabhakar

Tiruvadanai - K.C Aanimuthu

Mudhukulathur - Keerthika Muniyasamy

Vilathikulam - P. Chinnappan

Tiruchendur - K.R.M Radhakrishnan

Ottapidaram (SC) - P. Mohan

Kovilpatti - Kadambur C. Raju

Sankarankovil (SC) - V.M Rajalakshmi

Vasudevanallur (SC) - A. Manoharan

Kadayanallur - Sae. Krishnamurali

Tenkasi - S. Selvamohandoss

Alangulam - P.H Manoj Pandian

Ambasamudram - E. Subbaiya (a) Isakki Subbaiya

Palayamkottai -K.J.C Jerald

Nanguneri - N. Ganesaraja

Radhapuram - I.S Inbadurai

Kanniyakumari - N. Thalavaaisundaram