No power in parts of Bengaluru on Christmas: Check the full list of areas

According to BESCOM, outages will occur between 6 am and 6 pm between December 25 and 28.
TNM Staff
According to BESCOM, power cuts will be in effect between 6 am and 6 pm as the electricity supply line between Sarjapura and Attibele is being upgraded. The existing wires are being replaced with stronger, high-capacity conductors, and an additional power line is being installed from the Sarjapura substation to improve reliability and capacity.

The areas likely to be affected include:

Southeast Bengaluru (Attibele–Sarjapura belt)

  • Yadvanahalli

  • Ichanguru

  • Vaddarapalya

  • Attibele Industrial Area

  • Balagaranahalli

  • Manchanahalli

  • Attibele Town

  • Mayasandra

  • Dasanapura

  • Balluru

  • Kablipura

  • Chikkanahalli

  • Indilabele

  • Harohalli

  • Agara and surrounding areas

South Bengaluru

  • Banagiri Nagar

  • Pappaiah Garden

  • Balaji Choultry area

  • Siddamma and Siddaiah Reddy area

  • S9 Sub-Division and Division Office

  • 30th Main and 30th Cross

  • BNM College area

  • BDA Complex

  • Devagiri Temple area

  • BSNL Office

  • BSK 2nd Stage

  • Upahara Hotel area

  • 24th Cross

  • Chennammanakere Achukattu

  • Manjunath Colony

  • BMTC Depot

  • Rajiv Nagar

  • Syndicate Bank Colony

  • Padmanabhanagar

  • Raghavendra Layout

  • 18th Main Telephone Exchange

  • Maharaja Hospital area

  • Lakmikantha Choultry

  • Puttalingaiah Road

  • Laxmi Kantha Temple area

  • Shravanthi Apartment

  • RK Layout

  • Kadrenahalli

  • Yarab Nagar

  • 9th Main

  • Monotype

  • Teachers Colony

  • Kaveri Nagar

  • Dr Ambedkar Nagar

  • M.M. Industrial Area

  • Post Office area

  • MMI

  • Indo-American area

  • Uma Maheshwari Temple area (15th Cross to 17D Cross)

  • Gubbalala

  • Parts of Uttarahalli

  • Kumaraswamy Layout

  • Vittal Nagar

  • Yadalam Nagar

  • Maruthi Nagar

  • Arehalli

  • Ittamadu

  • AGS Layout

  • Chikkallasandra

  • TG Layout

  • Bhuvaneshwarinagar and surrounding substation areas

Southwest Bengaluru (ISRO Layout–Kanakapura Road belt)

  • ISRO Layout Phase III

  • ISRO Layout Phase II

  • Adarsha Apartments I and II

  • Mantri Tranquil Apartments

  • Maruthi Layout

  • Bharath Layout

  • Doddakallasandra land area

  • Ilyas Nagar

  • Yelachenahalli

  • Gangadhara Nagar

  • Vivekananda Colony

  • Pragathipura

  • Sarbandha Palya

Industrial and surrounding residential areas

  • Prathibha Industrial Area

  • Supreme Leather Garments area

  • Chandana Nagar

  • Kashi Nagar

  • Vikram Nagar

  • Nanjappa Layout

  • Bikashipura

  • BHCS Layout

  • Bendre Nagar

  • Eshwar Nagar

  • Miniyan Nagar

  • Kanaka Layout

  • Kanaka Nagar and surrounding areas

