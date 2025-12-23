No power in parts of Bengaluru on Christmas: Check the full list of areas

According to BESCOM, power cuts will be in effect between 6 am and 6 pm as the electricity supply line between Sarjapura and Attibele is being upgraded. The existing wires are being replaced with stronger, high-capacity conductors, and an additional power line is being installed from the Sarjapura substation to improve reliability and capacity.

The areas likely to be affected include:

Southeast Bengaluru (Attibele–Sarjapura belt)

Yadvanahalli



Ichanguru



Vaddarapalya



Attibele Industrial Area



Balagaranahalli



Manchanahalli



Attibele Town



Mayasandra



Dasanapura



Balluru



Kablipura



Chikkanahalli



Indilabele



Harohalli



Agara and surrounding areas

South Bengaluru

Banagiri Nagar

Pappaiah Garden



Balaji Choultry area



Siddamma and Siddaiah Reddy area



S9 Sub-Division and Division Office



30th Main and 30th Cross



BNM College area



BDA Complex



Devagiri Temple area



BSNL Office



BSK 2nd Stage



Upahara Hotel area



24th Cross



Chennammanakere Achukattu



Manjunath Colony



BMTC Depot



Rajiv Nagar



Syndicate Bank Colony



Padmanabhanagar



Raghavendra Layout



18th Main Telephone Exchange



Maharaja Hospital area



Lakmikantha Choultry



Puttalingaiah Road



Laxmi Kantha Temple area



Shravanthi Apartment



RK Layout



Kadrenahalli



Yarab Nagar



9th Main



Monotype



Teachers Colony



Kaveri Nagar



Dr Ambedkar Nagar



M.M. Industrial Area



Post Office area



MMI



Indo-American area



Uma Maheshwari Temple area (15th Cross to 17D Cross)



Gubbalala



Parts of Uttarahalli



Kumaraswamy Layout



Vittal Nagar



Yadalam Nagar



Maruthi Nagar



Arehalli



Ittamadu



AGS Layout



Chikkallasandra



TG Layout



Bhuvaneshwarinagar and surrounding substation areas

Southwest Bengaluru (ISRO Layout–Kanakapura Road belt)

ISRO Layout Phase III



ISRO Layout Phase II



Adarsha Apartments I and II



Mantri Tranquil Apartments



Maruthi Layout



Bharath Layout



Doddakallasandra land area



Ilyas Nagar



Yelachenahalli



Gangadhara Nagar



Vivekananda Colony



Pragathipura



Sarbandha Palya

Industrial and surrounding residential areas