No power in parts of Bengaluru on Christmas: Check the full list of areas

According to BESCOM, power cuts will be in effect between 6 am and 6 pm as the electricity supply line between Sarjapura and Attibele is being upgraded. The existing wires are being replaced with stronger, high-capacity conductors, and an additional power line is being installed from the Sarjapura substation to improve reliability and capacity.
The areas likely to be affected include:
Yadvanahalli
Ichanguru
Vaddarapalya
Attibele Industrial Area
Balagaranahalli
Manchanahalli
Attibele Town
Mayasandra
Dasanapura
Balluru
Kablipura
Chikkanahalli
Indilabele
Harohalli
Agara and surrounding areas
South Bengaluru
Banagiri Nagar
Pappaiah Garden
Balaji Choultry area
Siddamma and Siddaiah Reddy area
S9 Sub-Division and Division Office
30th Main and 30th Cross
BNM College area
BDA Complex
Devagiri Temple area
BSNL Office
BSK 2nd Stage
Upahara Hotel area
24th Cross
Chennammanakere Achukattu
Manjunath Colony
BMTC Depot
Rajiv Nagar
Syndicate Bank Colony
Padmanabhanagar
Raghavendra Layout
18th Main Telephone Exchange
Maharaja Hospital area
Lakmikantha Choultry
Puttalingaiah Road
Laxmi Kantha Temple area
Shravanthi Apartment
RK Layout
Kadrenahalli
Yarab Nagar
9th Main
Monotype
Teachers Colony
Kaveri Nagar
Dr Ambedkar Nagar
M.M. Industrial Area
Post Office area
MMI
Indo-American area
Uma Maheshwari Temple area (15th Cross to 17D Cross)
Gubbalala
Parts of Uttarahalli
Kumaraswamy Layout
Vittal Nagar
Yadalam Nagar
Maruthi Nagar
Arehalli
Ittamadu
AGS Layout
Chikkallasandra
TG Layout
Bhuvaneshwarinagar and surrounding substation areas
ISRO Layout Phase III
ISRO Layout Phase II
Adarsha Apartments I and II
Mantri Tranquil Apartments
Maruthi Layout
Bharath Layout
Doddakallasandra land area
Ilyas Nagar
Yelachenahalli
Gangadhara Nagar
Vivekananda Colony
Pragathipura
Sarbandha Palya
Prathibha Industrial Area
Supreme Leather Garments area
Chandana Nagar
Kashi Nagar
Vikram Nagar
Nanjappa Layout
Bikashipura
BHCS Layout
Bendre Nagar
Eshwar Nagar
Miniyan Nagar
Kanaka Layout
Kanaka Nagar and surrounding areas