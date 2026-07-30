Bengaluru to face 15-hour water supply disruption on July 31: Check affected areas

The Bangalore Water Supply and Sewerage Board (BWSSB) has announced that water supply will be disrupted in several parts of Bengaluru on Friday, July 31, due to emergency repair works on the Cauvery Stage V pipeline. The disruption is expected to last 15 hours, from 6 am to 9 pm.
According to the BWSSB, a leak has developed in the scour valve of the 3,000-mm transmission pipeline under the Cauvery Stage V Water Supply Scheme. To carry out emergency repairs, the pumping station will remain shut throughout the day, affecting water supply to all areas served by the facility.
The BWSSB has advised residents in the affected localities to store adequate water in advance and use it judiciously during the shutdown.
The areas expected to face disruption include Dasarahalli, Rachenahalli, Gunjur, Kadubeesanahalli, Uttarahalli, Subramanyapura, Varthur, Kalkere, Panathur, Kalena Agrahara, Hemmigepura, Lingadheeranahalli and surrounding localities.
The interruption will also affect several other neighbourhoods, including Ananthapura, Doddabettahalli, Chikkabettahalli, Harohalli, Kenchanahalli, Govindapura, Vasudevapura, Manchenahalli, Kattigenahalli, Srinivasapura, Bellahalli, Thirumenahalli, Chokkanahalli, Thanisandra, Challekere, Horamavu Agara, Amani, Byrathi Khane, Geddalahalli, Kothanur Narayanapura, Kothanur, N. Nagenahalli, Kailasanahalli and Byrathi.
Water supply will also be affected in Bilishivale, Balagere, Bellandur Amanikere, Belathur, Bennasandra, Devarabeesanahalli, Abbigere, Chikkasandra, Shettihalli, Karihobanahalli, Andrahalli, Madarahalli, Doddabidarakallu, Herohalli, Hosahalli, Agadur, Kayammana Agrahara, Kadugodi Plantation, Kanekandya, Kumbena Agrahara, Nagondanahalli, Ramagondanahalli, Siddapura, Sorahunase, Tubarahalli, Horamavu, K. Channasandra, Varanasi, Vasanthapura, Ullalu Sonnenahalli, Ganakallu, Somapura, Varasandra, Manavarthakavalu, Arenahalli and Vaddarapalya.
Other affected areas include Gubbalala, Turahalli, Gidadakonenahalli, Alahalli, Ambalipura, Anjanapura, Basapura, Basavanapura, Begur, Bellandur, Chandrashekharapura, Doddakallasandra, Gollahalli, Gottigere, Araluru, Junasandra, Kaikondrahalli, Kambathahalli, Kammanahalli, Kasavanahalli, Kudlu, Parappana Agrahara, Pillaganahalli, Raghuvanahalli, Talaghattapura, Tippasandra, Vajrahalli, Yelenahalli, Bharathena Agrahara, Boganahalli, Chikkabellandur, Chikkathoguru, Doddakannalli, Doddathoguru and Naganathapura.