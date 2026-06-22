Bengaluru: Power outages scheduled across several areas on June 22 and 23

Bengaluru residents in several parts of the city will experience planned power outages on Monday, June 22, and Tuesday, June 23, due to maintenance works undertaken by the electricity department.

According to the schedule, power supply will be interrupted between 10 am and 5 pm in multiple localities across East, West, Central and South Bengaluru, as well as parts of the Outer Ring Road (ORR) corridor.

Areas affected on June 22

Around Outer Ring Road (ORR)

Cessna Business Park, Outer Ring Road, Exora Business Park, Sobha Apartments, Vikas Telecom, Ibis Hotel, Takshasila Healthcare and nearby areas.

East Bengaluru

Sobha Chrysanthemum, LRP Office, Jayakumar RMU, Divya Shanti, Govindapura, Karle, Brindavan Nagar, Titan Garage, Gandhinagar, Bhairavi Apartments, Hegde Nagar, Chandrika Soap Factory, BMTC Depot and adjoining localities.

Central Bengaluru

MG Road, Brigade Road, Museum Road, St Mark’s Road, Hayes Road, Convent Road, Residency Road, Crescent Road, Saibaba Temple Road, Jeevankendra Layout, Cambridge Layout, Gowthamapura, Artillery Road, Haudin Road, MV Garden, Nala Road, Public Utility Building, Jogupalya Main Road, Gangadhar Chetty Road, Aga Abbas Ali Road and surrounding areas.

South Bengaluru

Anjanapura, Avalahalli, Raghavanapalya, Nagegowdana Palya, Sobha Apartment, Narayananagar 1st and 2nd Blocks, Deeksha College, KSIT College, Anjanapura 8th Block, Weavers Colony, Puravankara Apartment, Amruthnagar, Vaddarapalya, Kembathahalli, Sobha Forest Apartment, Talaghattapura and nearby areas.

West Bengaluru

Malleswaram, Vyalikaval, Kodandaramapura, BHEL, IISc Brain Centre, Ambedkar Nagar, Subedar Palya, Divanara Palya, Model Colony, Shareef Nagar, Ranganathapura, LN Colony, Lottegollahalli, RK Garden, MLA Layout, Nethaji Nagar, Pipeline Road, Mathikere 1st to 10th Main Roads, Mohan Kumar Nagar, JP Park, Akkayyappa Garden, BK Nagar, LIC Colony, Pampa Nagar, Mathikere, Yeshwanthpur 1st Main Road, HMT Layout, Gokula 1st Stage, HMT Main Road, SBM Colony, Sanjeevappa Colony and adjoining areas.

Soladevanahalli–Hesaraghatta corridor

A longer power interruption has been scheduled from 9 am on Monday to 8 pm on Tuesday in areas around Soladevanahalli and Hesaraghatta.

The affected localities include Tharabanahalli, Hurulichikkanahalli, TB Cross, Hesaraghatta, Bilijaji Dwarakanagar, Chikkabanavara, Maruthi Nagar, Ganapathi Nagara, Brothers Colony, Krishna College Road, Raghavendra Layout, Sasuveghatta, Shivakumaraswamiji Layout, CDPO, Danish Farm, KMF, Animal Husbandry Department, Guniagrahara, Mediagrahara, State Fisheries, Shivakote village, Mavallipura, Kondashettihalli, Byalakere, Acharya College Main Road, Soladevanahalli, Ganigarahalli, Somashettihalli, Dasenahalli, Guddadahalli, Hosahalli Palya and surrounding areas.

Areas affected on June 23

On Tuesday, power supply will be disrupted between 10 am and 5 pm in parts of Koramangala and adjoining localities.

The affected areas include Koramangala 3rd, 4th, 5th and 6th Blocks, Koramangala Industrial Area, Madiwala, Venkateshwara Layout, Chikkadugodi, Jogi Colony, St John’s Hospital staff quarters, Maruthinagar, Adugodi 7th and 8th Blocks, CAR Police Quarters, Adugodi Main Road, St John’s Hospital, 100 Feet Ring Road near Oracle, Bannerghatta Road, KHB Colony, Bhuvanappa Layout, Cauvery Layout, Krishnanagar Industrial Layout, SG Palya, Madiwala Market, Koramangala Extension and Jakkasandra Extension.